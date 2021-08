Ambiente digital: consumidores dizem o que querem das marcas

Sabe aqueles panfletos que se recebe na rua e, simplesmente, são amassados e jogados fora? Sem leitura, curiosidade ou interesse... No ambiente digital, quando alguém tenta divulgar qualquer coisa sem se preocupar com o público alvo ocorre algo bem parecido. A pesquisa ‘Construindo Laços Fortes de Consumo’, realizada esse ano, mostrou que 100% dos entrevistados acreditam em formadores de opinião; 90% preferem quando as marcas falam com propriedade de seus produtos e 80% dos entrevistados consideram importante seguir a marca que consomem no seu dia a dia.

Com recortes para Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, o levantamento mostrou que quando o assunto é consumo e conexão, é preciso bem mais que simples postagens nas redes sociais.

De acordo com o representante João Finamor, da Yuopper Insights, responsável pelo estudo, as marcas precisam perceber que, para gerar um laço forte com seu seguidor, é necessário possuir uma estratégia, um pensar sobre, uma definição sobre qual é o perfil do cliente.

João Finamor destaca a comunicação com atributos de confiança, originalidade, atração, qualidade, clareza, interatividade e ética como fundamentais para criar conexão (Foto: Divulgação)

“Num momento onde todos estão no digital, o que faz com que uma marca crie um laço forte com seu cliente, se tornando memorável e gerando uma real conexão é a combinação dos atributos: confiança, originalidade, ser atraente, ter qualidade, uma comunicação contagiante, clareza, interatividade, ética”, defende.

Conexões

Finamor vai além e explica que, uma vez que esses atributos estejam claros e compreendidos, as marcas devem trazer a voz e a personalidade para a marca. “Mais que vender, as marcas precisam se questionar como pode ser útil para seu seguidor. Essa reflexão é o começo de um novo posicionamento”, explica.

O CEO da Youpper Insights Diego Oliveira faz questão de ressaltar que a presença das marcas em redes sociais precisa ser orgânica, ou seja, real, além de trazer praticidade, agilidade, respostas e opiniões. “Verificamos que 96% dos consumidores preferem quando as marcas falam, com propriedade, de seus produtos. O consumidor considera a própria marca como o ativo principal em influenciar a sua opinião”, destaca.

Diego Oliveira defende as postagens com conteúdos relevantes, interação constante e em tempo real, além do contato próximo como fundamentais no ambiente digital (Foto: Divulgação)

Os especialistas pontuam que o conteúdo autêntico, original e útil é algo muito desejado pelos consumidores e que a influência é a consequência de um bom conteúdo. “Contando histórias, trazendo voz, personalidade, entendendo que a postagem do produto só atinge a quem já está inserido no processo de compra. Para crescer no ambiente digital, é preciso pensar em toda a jornada”, esclarece João Finamor.

Estratégia

Diante desses resultados, os representantes da Youpper Insights lembram que estar no ambiente digital, independente do segmento, exigirá rapidez, originalidade e clareza na forma de se comunicar e se comportar. “Ninguém acredite que terá sucesso se fizer um uso inadequado de linguagem, demorar nas respostas ao público ou não encontrar a forma de se comunicar com seu público”, alerta Diego Oliveira.

Para o CEO da empresa, quem já atua no ambiente digital necessita manter as postagens de conteúdos, interagindo em tempo real e num contato muito próximo. “Não existe um horário fixo para que essa interação ocorra, daí a necessidade de estar muito atento aos hábitos e preferências do público alvo”, completa.

Finamor completa reforçando a necessidade de uma escuta atenta ao que o público final e ao que está sendo dito nas redes sociais; além de uma análise dos seguidores, identificando-os como pessoas e não apenas números. Para ele, é fundamental criar um calendário de publicações, testando, validando e aprendendo com os retornos obtidos. “A figura do Social Listen nas redes é importantíssimo para garantir esse retorno rápido e efetivo. Aliado a isso, é fundamental fazer uma netnografia, que nada mais é que a identificação desses perfis, que não são números frios e, depois disso, colocar essa ferramenta à favor dos negócios”, finaliza.



Fuja das ciladas digitais

1. Não use as redes sociais apenas como catálogos de produtos. Quem acompanha a marca quer e merece conteúdos de qualidade e relevantes;

2. Invista tempo em pesquisa para encontrar os melhores conteúdos para suas redes sociais, associando sempre que possível com o seu produto ou serviço;

3. Pesquise o perfil dos seus seguidores. Descubram quem são, o que gostam, o que procuram?

4. Cuide para que a linguagem usada tenha relação com o público alvo, fidelizando e conectando com os seguidores;

5. Experiências pessoais, histórias de vida criam conexões e identificações. Seja empático nas redes;

6. Mantenha uma comunicação autêntica, transparente, original e acima de tudo com interação real e verdadeira com o consumidor final;

7. Crie um calendário de publicações, teste, valide e aprenda.