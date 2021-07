Ambulância do Samu capota na Avenida Heitor Dias

Um acidente com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deixou cinco pessoas feridas na Avenida Heitor Dias, sentido Rótula do Abacaxi. Ao voltar de uma ocorrência, o veículo acabou colidindo em outro, um Nissan, e capotou próximo à Ladeira do Capoteiro. O acidente deixou cinco pessoas feridas.

Os cinco integrantes estavam na ambulância e eram profissionais de saúde. Um deles bateu a cabeça. Apesar do susto, todos estão bem, segundo Ivan Paiva, coordenador do Samu. Um foi encaminhado para o Hospital da Bahia, outros três para o Hospital Geral do Estado "para exames de rotina, já que não há gravidade aparente", explicou. Não havia paciente na ambulância.

"A ambulância do Samu capotou e o estrago foi feio", postou, no Twitter, a cirurgiã-dentista Beatriz Souza, 27 anos, que estava a caminho do Imbuí quando passou pelo acidente. Ao CORREIO, Beatriz contou que não viu como tudo aconteceu, mas que quando passou viu a Transalvador fotografando a ambulância que estava capotada e "com a frente do vidro destruída".

Beatriz disse, ainda, que viu mais três ambulâncias em volta dos veículos para prestar assistência. De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA), da Transalvador, o acidente aconteceu por volta de 12h e a equipe ainda está no local, tentando retirar o veículo.