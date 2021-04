Ambulância do Samu é interceptada por bandidos em Salvador

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi interceptada por bandidos durante a manhã desta quinta-feira (15) no bairro da Barroquinha, em Salvador. Ninguém ficou ferido.

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que a ambulância foi interceptada por um elemento enquanto se deslocava para prestar atendimento. O autor da ação subtraiu os aparelhos celulares da equipe. O boletim de ocorrência foi registrado na 11ª delegacia de polícia, no Vale dos Barris.

É o segundo caso de interceptação de uma ambulância do Samu em pouco mais de 15 dias. No dia 29 de março, um casal foi morto a tiros dentro de uma ambulância enquanto os socorristas faziam a regulação de um homem para o hospital do Subúrbio.

Um veículo do modelo Ônix, de cor branca, interceptou a viatura na rotatória do Hospital do Subúrbio, na BA-528, e quatro homens armados atiraram contra o casal e fugiram. Na ocasião, os socorristas não ficaram feridos e não tiveram qualquer pertence levado.