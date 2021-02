Ambulâncias da Vitalmed circulam de máscara em nome da conscientização

Ambulâncias do Grupo Vitalmed com máscara sob o capô circulam pelas ruas de Salvador e de Feira de Santana. A ação tem como objetivo ajudar na conscientização da população sobre a importância do uso da máscara para se proteger do novo coronavírus e de outros vírus. Foram adesivados 23 veículos, sendo 20 de Salvador, e 3 de Feira de Santana.

O uso de máscara é uma determinação do Ministério da Saúde para contribuir com a redução do risco de contaminação. Para que o equipamento cumpra a sua função protetora, ele precisa cobrir o nariz e a boca totalmente, sem folgas nas laterais. No manuseio, pegar sempre pelo elástico, nunca pelo tecido e nem tocar na frente dela. Também é importante higienizar as mãos ao colocar a máscara e depois de descartá-la.

“A vacina contra a covid-19, finalmente, é uma realidade. Porém, está restrita a alguns grupos prioritários, inicialmente. Enquanto todos não forem imunizados, a melhor forma de proteção é usar a máscara, evitar aglomerações e fazer a limpeza constantes das mãos”, disse Guilherme Lazzari, médico chefe de Plantão.

Para descartar a máscara, é preciso colocá-la dentro de um saco fechado, no lixo comum. O prazo de uso é de duas horas a três horas, devendo ser trocada sempre que ficar úmida. Sobre a higienização da máscara de pano, a orientação é lavar com água e sabão e deixar de molho em solução com água sanitária na proporção de 10ml ou uma colher de sobremesa para meio-litro de água, por 15 minutos.