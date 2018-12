Ambulante é detido após esfaquear cachorro na Estação da Lapa

O vira-lata Rambo, de 4 anos, morador das ruas do Centro de Salvador, foi esfaqueado na região do pescoço, na tarde desta terça-feira (11), dentro da Estação da Lapa.

Apontando pela Polícia Civil como o autor da agressão, o ambulante Joaquim Ferreira da Silva, que não teve a idade divulgada, foi detido e conduzido pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após ser ouvido, ele foi liberado.

Atacado por Joaquim, Rambo, que teve ferimentos causados por uma faca tipo peixeira, foi socorrido para a clínica veterinária Diagnovet, no Rio Vermelho. O cachorrinho segue internado, mas não corre risco de morte.

A vereadora Ana Rita Tavares (PMB), que é ativista dos direitos dos animais, acompanhou o socorro ao vira-lata, levado pela Polícia Militar até o veterinário.

Em nota, a corporação informou que foi chamada por populares, por volta de 16h30, para atender à ocorrência.

Rambo foi socorrido e passa bem (Foto: Leitor Correio)

"No local, os policiais constataram que um vendedor ambulante tinha acabado de esfaquear o animal. O acusado foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes. A guarnição socorreu o cachorro, junto com prepostos da divisão de direitos humanos para uma clínica veterinária", resumiu a PM.

Conforme boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, Joaquim é morador da Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula.

Reincidente

Ao CORREIO, Ana Rita Tavares relatou que essa não é a primeira vez que Joaquim ataca um cachorro. Há cerca de seis meses, de acordo com a vereadora, ele esfaqueou, "sem qualquer justificativa", o cachorro de uma artesã, na região da Praça da Sé, também no Centro.

Homem chegou a ser detido, mas foi liberado (Foto: Leitor CORREIO)

Socorrido pelos donos, o animal foi medicado e recebeu alta. Em outra oportunidade, desta vez no Rio Vermelho, um cão de rua não conseguiu escapar da fúria de Joaquim. Ana Rita relatou que o cachorro não resistiu aos ferimentos, também causados por uma faca, e acabou morrendo antes mesmo de ser socorrido.

O boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira informa que, com Joaquim, foram apreendidas duas peixeiras.

Testemunhas relataram que o homem é chileno e trabalha como ambulante no Centro. De acordo com a polícia, o homem "apresentou comportamento característico de quem sofre de problemas mentais". A pasta não informou, no entanto, se o detido foi encaminhado a alguma unidade de saúde.

*Com supervisão do editor João Galdea.