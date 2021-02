Ambulante é detido por PMs por desrespeitar toque de recolher: 'Não me machuquem'

Um ambulante foi detido por uma equipe da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (24), por desobedecer o toque de recolher. Um vídeo mostrando o momento da abordagem viralizou pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Nele, o trabalhador diz aos policiais, por diversas vezes, "não me machuque". Assista:

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada após este ambulante se desentender com um segurança do metrô na Estação Transbordo Aeroporto, onde ocorreu o episódio.

"De acordo com a Unidade, assim que chegaram ao local, os policiais dialogaram com os envolvidos. Quando a situação já estava praticamente resolvida, o ambulante ficou alterado ao saber que seria conduzido para a delegacia e começou a desacatar os policiais. Ele chegou a insinuar que a guarnição iria colar algo de ilícito no interior do carrinho de balas dele, sendo posteriormente conduzido à 27ª delegacia", diz o comunicado.

Toque de recolher

Treze pessoas foram autuadas por descumprimento do toque de recolher, na Bahia, entre 20h de quinta-feira (25) e as 5h desta sexta-feira (26). Os flagrantes aconteceram nas cidades de Camaçari, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Em Camaçari, maior cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), uma ação integrada das polícias Civil e Militar, com órgãos da Prefeitura, localizou quatro pessoas desrespeitando o decreto estadual. Alguns estabelecimentos comerciais também foram notificados por funcionamento, após as 20h. Equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e do Comando de Policiamento Regional (CPR) RMS participaram da fiscalização.

Os 13 infratores conduzidos foram autuados no artigo 268 (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa). Em oito dias do decreto estadual com toque de recolher das 20h às 5h, 76 pessoas foram flagradas desrespeitando a medida que visa a diminuição da transmissão da covid-19.