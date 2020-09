Ambulantes fazem protesto em Itapuã para pedir liberação das praias de Salvador

Um grupo de vendedores ambulantes e barraqueiros fez uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (16), no bairro de Itapuã, para pedir que as praias de Salvador sejam reabertas. O banho de mar segue restrito na cidade desde o começo da pandemia, em março, e a categoria deseja voltar a trabalhar. Com cartazes em mãos, cerca de 150 pessoas foram apelar para serem incluídas na reabertura de atividades, conforme noticiou a TV Bahia.

Em nota, a prefeitura informou que está atenta às demandas dos cerca de 440 ambulantes cadastrados na Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), especificamente os que trabalham em praias. A administração municipal informou que já solicitou uma reunião com representantes da categoria, “mantendo o diálogo anteriormente aberto com os mesmos, e que é constante na gestão”, disse.

Nesta terça-feira (15), o prefeito ACM Neto disse que as praias podem reabrir inicialmente apenas durante os dias úteis, mas não deu previsão de quando isso deve acontecer.

Ainda conforme a prefeitura, o objetivo é discutir e construir em conjunto protocolos de ações que permitam o uso das praias em condições seguras e saudáveis. “A Prefeitura de Salvador tem compromisso com a saúde pública e proteção à vida. Não pretendemos repetir em nossa cidade imagens que tão tristemente temos acompanhado em outras capitais litorâneas Brasil afora”, disse a gestão.

Algumas atividades e estabelecimentos econômicos como shoppings, cinemas, academias, bares e restaurantes, já estão liberados para reabertura em Salvador. A prefeitura reforçou que desde março distribuiu 13 mil cestas básicas para ambulantes, além do auxílio Salvador por Todos no valor de R$ 270 mensais para diversas categorias atingidas financeiramente pela pandemia, incluindo os trabalhadores informais.