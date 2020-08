Ameaça de Bolsonaro a jornalista é 'inaceitável', diz ACM Neto

O prefeito ACM Neto (DEM-BA) repudiou nesta segunda-feira (24) uma declaração ameaçadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em que este falou a um jornalista ter vontade de "encher tua boca na porrada". O repórter de O Globo havia perguntando a Bolsonaro sobre cheques somando R$ 89 mil repassados de Fabrício Queiroz à primeira-dama Michelle Bolsonaro. O comportamento do presidente ontem foi "desproporcional e inaceitável" para um presidente, disse Neto.

"Entendo que nós, políticos, precismos agir com muito equilíbrio, ainda mais em um momento como esse (de pandemia)", disse Neto, ao ser questionado sobre o assunto durante um evento no Alto do Cabrito, na manhã de hoje. "Lamento profundamente, reafirmo aqui meu compromisso com a imprensa livre", acrescentou.

Neto afirmou que autoridades têm obrigações de conviver com perguntas de todo tipo. "Não tem opção de querer ou não querer. Quem está na vida pública tem que aceitar conviver com perguntas incômidas", disse, destacando que prefere não entrar no mérito da pergunta em questão.

Para o prefeito de Salvador, que é presidente nacional do DEM, o momento tem que ser de diálogo diante das complicações enfrentadas pelo Brasil."Tantos desafios, problemas, dificuldades, principalmente no campo econômico", disse, afirmando que era melhor Bolsonaro "manter aquela postura que ele vinha tendo de agir com tranquilidade, de conversar, dialogar".

"Prefiro o Bolsonaro 'paz e amor'. Acho que o Brasil ganha muito mais quando o presidente está comprometido com o diálogo. A gente teve aí dois meses sem nenhum episódio, acho que foi isso, sem polêmicas no final de semana, de maior calmaria na política de Brasília, o que ajuda o Brasil", considerou.