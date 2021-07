Ameaça de desabamento: Defesa Civil tira moradores e decide demolir imóvel em Sussuarana

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) precisou evacuar, na manhã dessa terça-feira (27), o imóvel de nº 79 da Rua Direita de Pituaçu, no bairro de Sussuarana, por ameaça de desabamento. Após vistoria, os técnicos constataram que estrutura da construção irregular apresenta rachaduras e infiltrações. Segundo moradores, a estrutura apresentava estalos. Imóveis da vizinhança também estão em risco iminente.

Após realizar avaliação da estrutura, técnicos da Sedur optaram por realizar a demolição total do imóvel. A diretora de Proteção Social da Sempre, Kelly Morais, informa que os moradores já foram cadastrados para o recebimento do auxílio emergencial. A Transalvador está monitorando o trânsito na região. A Embasa e a Coelba também foram acionados.

O diretor da Defesa Civil, Sosthenes Macêdo, jutamente com o coordenador de Ações de Contingência, Francisco Costa Júnior, o chefe do Setor de Resposta aos Desastres, José Roberto Casqueiro, e o engenheiro Wilson Parceiro, realizaram a vistoria do entorno da ocorrência para a identificação de possíveis riscos em imóveis.

Sosthenes Macêdo alerta que o órgão deve ser imediatamente acionado pelo sistema 199 caso surjam fendas e depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores e postes, indicadores de iminente deslizamento de terra ou desabamento de imóvel.