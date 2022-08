Ameaçado de morte pelo Irã, escritor é atacado durante evento nos EUA

Antes de dar uma palestra em Chautauqua, em Nova York, nos Estados Unidos, o escritor Salman Rushdie foi atacado e esfaqueado por um homem que invadiu o palco. A situação ocorreu nesta sexta-feira (12).

A vítima foi socorrida e o autor do ataque foi contido por pessoas que estavam no local. Segundo um repórter do Associated Press, testemunhou que o homem invadiu o palco e deu vários socos e esfaqueou Rushdie.

O escritor foi ameaçado de morte pelo Irã após publicar um livro chamado 'Versos Satânicos', em 1988. Os muçulmanos consideravam o livro uma blasfêmia. O líder da época, aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa ou edito pedindo a morte de Rushdie, tendo recompensa de US$ 3 milhões para quem matasse-o.

No entanto, Teerã, no mesmo ano, alegou que o edito não seria aplicado. Mas o sucessor de Khomeini declarou, em 2005, que o escritor era apóstata, uma pessoa que se afastou totalmente de uma doutrina ou ideologia, e que Rushdie poderia ser morto. Até os dias atuais, a declaração está sendo válida.