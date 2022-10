Ameaças de bombas interrompem atividades em duas escolas de Salvador

Estudantes e funcionários de duas escolas do bairro da Boca do Rio levaram um susto na manhã desta terça-feira (4). Uma suposta ameaça de bomba nas duas unidades escolares motivou a ida de equipes do Batalhão de Operações Especiais nas escolas municipais Luiza Mahin e Metodista Suzana Wesley. A distância entre as duas escolas é de cerca de 350 metros.

Segundo informações da Polícia Militar, a primeira suspeita aconteceu por volta das 8h30, após a denúncia de uma mãe. Uma equipe da 39ª CIPM foi até o local e acionou o Bope. A equipe do batalhão fez uma varredura e descartou a presença de artefato. Como a escola estava segura, o Bope liberou para a realização das atividades.

Em seguida, houve a suspeita de bomba na Escola Municipal Metodista Suzana Wesley. Segundo informações da Secretaria Municipal da Educação (Smed), ao saber da ameaça de bomba, a direção escolar acionou imediatamente uma equipe do Bope.

Por causa da situação, as aulas da tarde e noite foram suspensas para os 290 alunos dos dois turnos. As atividades serão normalizadas nos três turnos nessa quarta-feira (5), segundo a Smed.