‘Amigas perderam papéis por não dar’, denuncia Samara Felippo sobre assédio na TV

A atriz Samara Felippo, que trabalhou na Globo e na Record TV, falou sobre as experiências que teve nos bastidores de produções televisivas e declarou que viu colegas perderem oportunidades por se recusarem a terem relações sexuais com diretores. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Mais Que 8 Minutos, do canal do humorista Rafinha Bastos no YouTube, que foi ao ar na quinta-feira (2).

"Hoje eu olho para trás e vejo os abusos que eu passei, machismo, coisas que a gente nunca enxergou na época. Vejo amigas que perderam papéis porque não deram para o diretor. Existiu esse lugar. Existiu o lugar onde eu sentei para pegar um papel e a pessoa falou: ‘Você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem’. Virgem tem cara?", questionou Samara.

"É um pouquinho esse buraco que a gente vai se enfiando. É uma mão na sua coxa em um jantar, é um ‘vem cá conversar só eu e você’. Todo o papel eu tinha que estar dois quilos mais magra. E sempre fui magra. Já vem a pressão estética para a menina. (...) É uma pressão bizarra, em todos os sentidos. Para a mulher principalmente. Acho que isso ainda acontece, temos denúncias que jamais se imaginou que pudessem ter acontecido", complementou.

A atriz fez uma retrospectiva da carreira, lembrou da entrada na Globo, e também comentou sobre maternidade, o racismo sofrido pelas filhas, entre outros assuntos. Assista à entrevista na íntegra.