Amigo de MC Kevin se escondeu no quarto antes do funkeiro cair

Jhonatas Augusto Cruz, amigo do funkeiro MC Kevin, contou durante depoimento prestado nessa segunda-feira (17) mais detalhes sobre as últimas horas no quarto 502 em um quarto de hotel no Rio de Janeiro antes do funkeiro cair da varanda e morrer.

Na delegacia, o rapaz confirmou que horas antes da morte, Victor, Bianca e Kevin conheceram-se na praia e acertaram a ida para o hotel, onde os dois fizeram sexo com a moça.

Jhonatas, por sua vez, não foi contemplado no acordo inicial com a modelo. Mesmo assim, ele foi até o hotel para participar das relações sexuais.

Após bater à porta, Kevin abriu e pediu que ele conseguisse preservativo, pois "Bianca e Victor já estavam transando" e ele "não tinha camisinha". O rapaz, então, diz ter saído da suíte com a chave, retornando em seguida na expectativa de "participar da transa".

A moça, entretanto, negou, e Kevin solicitou que ele fosse embora novamente.

Neste momento, ele decidiu esconder-se no banheiro, batendo a porta com força para simular que havia deixado o quarto. Pouco depois, ao convencer-se de que não havia sido notado, ele buscou refúgio atrás de uma das cortinas do quarto, enquanto "aguardava o melhor momento para tentar participar".

A modelo, no entanto, percebeu a presença de um quarto elemento no quarto e "falou novamente que não faria nada se ele não saísse". Só aí Jhonatas deixou a suíte "de forma definitiva".

De acordo com outros depoimentos, Kevin demonstrava o medo de ser flagrado pela esposa, a advogada Deolane Bezerra, que estava hospedada na suíte 1302 do mesmo hotel. Segundo essa versão, foi esse medo que fez o funkeiro tentar saltar para o apartamento de baixo e acabar caindo próximo à piscina.