Amigos e família aprovaram nova namorada de Piqué: ‘Shakira nunca se misturou’

A nova namorada de Gerard Piqué parece já ter conquistado os amigos e familiares do zagueiro. Segundo publicação do jornal Marca, a estudante Clara Chía, que tem 23 anos, já está bastante enturmada.

Segundo a publicação, a moça 12 anos mais nova que o zagueiro é bem diferente da cantora Shakira, 45, com quem o jogador viveu por 10 anos até ter seu caso extraconjugal descoberto.

O jornal espanhol aponta que a jovem tem personalidade mais "tranquilona", o que faz com que ela consiga se enturmar bem com a galera próxima a Piqué, coisa que não era o perfil de Shakira. De acordo com o programa de TV Telecinco, a cantora não se dava bem com o ambiente familiar e amigos do atleta. “Shakira nunca gostou dos amigos dele e até tinha o apelido de ‘La patrona’ (A patroa, em português)”, disse uma fonte que preferiu não se identificar.

“Ela nunca se misturou com as amizades de toda a vida de Piqué, nem com as esposas de outros jogadores de futebol”, completou.

Shakira e Piqué se separaram em junho deste ano, após traição por parte do jogador. Eles estavam juntos desde 2010 e nunca se casaram oficialmente, mas tiveram dois filhos: Sasha (7 anos) e Milan (9 anos).