Amor de Mãe: Thelma mata mãe de Camila para esconder verdade sobre Danilo

A transformação de Thelma (Adriana Esteves) em vilã ganhará um capítulo decisivo depois que ela mata uma pessoa para proteger seu grande segredo em Amor de Mãe. Depois que descobrir que Danilo (Chay Suede) é o procurado Domênico, ela será capaz de fazer tudo para que a verdade não venha a tona.

A mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen) vai chegar perto de revelar o segredo e vai acabar morta por Thelma.

Segundo Carla Bittencourt, colunista do jornal Extra, a comerciante vai atropela Rita (Mariana Nunes) no capítulo 100 da trama, que deve ser exibido em 19 de março.

Depois de abandonar Camila ainda recém-nascida, Rita apareceu pela primeira vez no capítulo de ontem. Ela explicou para a professora que era muito nova quando engravidou e não tinha como criá-la. Mas Camila foi fria com a mãe biológica e voltou para o Rio com a mãe que a criou, Lurdes (Regina Casé) sem fazer as pazes com Rita.

Mas Rita estará decidida a conseguir o perdão da filha e sairá de Malaquitas, cidade fictícia no Rio Grande do Norte, para o Rio. Lá, vai contar a Lurdes que por pouco não vendeu outro filho para Kátia (Vera Holtz), traficante de crianças que comprou Domênico no capítulo inicial da novela de Manuela Dias.

Na conversa, Rita vai contar que um enfermeiro daquela época anotava o nome de todas as crianças que eram negociadas no hospital no bairro do Passeio, onde se passa parte da trama da novela, e onde Thelma mora e tem um restaurante.

Sem desconfiar de que Thelma pode ter ligação com o caso, Lurdes vai contar o que descobriu à amiga. Thelma então vai encontrar o tal enfermeiro para tentar sumir com os registros. A mãe biológica de Camila vai notar o que acontece e vai questionar a comerciante sobre porque ela quer que Lurdes se afaste da pista.

Thelma vai perder a cabeça e vai passar por cima de Rita de carro para esconder o segredo sobre Danilo.

Mais armações

Na festa de aniversário de Lurdes, a família fará um vídeo com vários momentos da família. Domênico vai aparecer em uma foto de antes de ter sido vendido pelo pai e Thelma imediatamente vai reconhecer que se trata de Danilo.

A essa altura, o chef de cozinha já saberá que é adotado, depois de encontrar detalhes sobre a época que era criança em um diário de Thelma.

Ao ser confrontada, Thelma vai inventar para ele que o filho verdadeiro morreu na maternidade e no quarto ao lado uma mulher que tinha acabado de dar à luz estava disposta a doar o bebê. Thelma vai dizer que cria Danilo desde que ele tinha apenas dois dias de vida.

Danilo então vai insistir na ideia de que quer conhecer a mãe biológica. A dona do restaurante então vai contratar uma pessoa para se passar pela genitora do chef, ordenando que ela demonstre frieza com o rapaz para que ele não busque uma aproximação maior.