Amor na pele: conheça tutores que tatuaram seus cães e artistas que os eternizaram

Trabalho incrível de Renata Jardim (Foto: Reprodução Instagram)

De que forma você expressa amor pelo seu pet? Uns petiscos? Um passeio sem coleira na praia ou no parque? Uma bolinha nova? Para algumas pessoas, amor é questão de pele. Tanto que cada vez mais gente procura tatuadores para eternizar no próprio corpo a imagem do filho de quatro patas.

A artista Renata Jardim (@renatajardimtattoo), autora do trabalho acima, talvez seja a tatuadora mais procurada para isso em todo o Brasil. De São Paulo, especializada em tatuagem de pet no estilo realista, Renata tem 536 mil seguidores no Instagram. O trabalho dela é incrível! Sua agenda está quase sempre fechada e sem previsão de abertura.

Mas, as cinco histórias de tutores que marcaram para sempre seus cães em suas peles trazem também boas opções de tatuadores pelas bandas de cá. A passeadora de cães Letícia Santos e Santos tem uma linda reprodução da vira-lata Pipoca, de 2 anos, no antebraço.

Pipoca eternizada na pele (Foto: Acervo Pessoal / Divulgação)

Talentosíssima, a tatuadora Amanda Gotsfritz (@mandaharts) se baseou em uma foto de Pipoca na praia e usou toda a sua arte para recriar um fundo em aquarela. Ficou bonito pra peste! Traço perfeito! Pipoca está igualzinha e cheia de cores!

Letícia, Pipoca e a tattoo (Foto: Divulgação)

Leia o depoimento de Letícia, que é passeadora de cães da BoraDog.

"Para muitos, um cachorro. Para mim, uma filha. Pipoca me inspira, sinto um amor tão grande que nada que eu venha escrever vai demonstrar o tamanho do meu amor por ela. Ela é minha parceira e maior companheira. Por isso, resolvi tatuar e escolhi uma tatuadora muito dedicada ao que faz. Passei para ela meu sentimento e com a foto da minha Pipoca ela criou sua arte: Amanda Gotsfritz. Precisava ter minha filha o tempo todo perto de mim, mesmo que fosse através de um registro na pele".

A tutora da Yorkshire Pucca (@hoteldapucca), de 9 anos, também apostou em uma tattoo realista. E escolheu um artista de mão cheia. Diego Rangel (@rangeltattoo) reproduziu a cachorrinha em tamanho real e até mediu seu focinho e orelhas. A empresária Larissa Fernandes Gomes, 32 anos, ficou satisfeitíssima.

Pucca em tamanho real (Foto: Reprodução Instagram)

Confira o depoimento de Larissa sobre a tatuagem e o amor que tem por Pucca:

“Não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Chegou aos meus braços como uma bolinha de pelo e hj é mais que uma filha, amiga e companheira inseparável. Tatuar a Pucca foi a melhor forma de demonstrar ao mundo um amor eterno que não decepciona, que dá amor sem nada em troca. Fiz ela em linhas e tamanho reais pelas mãos de um profissional maravilhoso como Rangel"

"Pata amiga" de Olívia bem representada (Foto: Acervo pessoal / Divulgação)

No caso da psicóloga Joyce Gomes Ribeiro, a opção foi por um desenho não realista, mas que simboliza bem a atividade desenvolvida pela sua Golden Retriever, Olívia, de 1 ano e 8 meses, que "trabalha" como cão de terapia e tem quase 9 mil seguidores no perfil olivia_caoterapeuta no Instagram. O tatuador escolhido foi Isaac Tocinho (@isaactocinho).

Tattoo simboliza parceria entre as duas terapeutas (Foto: Acervo pessoal Reprodução)

Conheça a história da tatuagem de Joyce, psicóloga de 31 anos.

"Quando vi essa imagem pela primeira vez na Internet, pensei: 'Uma pata amiga! Essa é a minha tatuagem'. Parceria, lealdade, segurança, confiança, uma patinha amiga e a certeza de não estar sozinha. É exatamente tudo isso que sinto trabalhando com Olívia, minha coterapeuta canina, minha parceira no trabalho de psicóloga com a terapia assistida. É isso que ela faz com os pacientes, passa segurança, amor e cuidado. Ela é muitas vezes a tal mão amiga que todos precisam. No caso, a pata. Essa tatuagem fala sobre o quanto eu acredito na psicologia e no trabalho que desenvolvo com a terapia assistida, o quanto acredito que confiança, acolhimento e segurança são indispensáveis e o quanto sei que o meu trabalho é capaz de transformar vidas, como transformou a minha e então eu marquei isso em minha pele. Que venham muitas e muitas patas amigas!".

Darino tatuou nick no braço (Foto: Acervo pessoal / Divulgação)

O jornalista Darino Sena, 38 anos, foi passar uma temporada no exterior. Para aplacar a saudade, marcou na pele uma tatuagem de Nick, um staffordshire bull terrier 3 anos que é uma figura. O desenho com traços realistas foi criado pela artista Bruna Dultra (@brunadultra). Espiem só o depoimento de Darino:

"Eu decidi fazer a tatto pra amenizar a saudade antes de partir pra um intercambio de 10 meses na Nova Zelândia. Bruna foi indicação de uma amiga minha. Ela e especialista em desenhos. Fiquei na duvida entre esse estilo e o mais realista, que é uma representação mais fiel do cachorro, tipo um retrato. Passei algumas fotos de Nick pra ela antes de decidir e fiquei surpreso com o resultado. Todos os desenhos conseguiam captar o mais importante: a essência do "sorriso" dele!".

A também jornalista Fernanda Varela, 30 anos, mandou fazer um desenho representativo dos "filhos" beagles de 3 e 2 anos: Giggs e Wiki (@irmaosbeagles). Uma bela criação feita no estúdio @petersentattoo. Fernanda tem ainda outra tatuagem, um beagle em formato de coração no braço.

Giggs e Wiki para sempre no tornozelo (Foto: Acervo Pessoal / Divulgação)

Confira o depoimento de Fernanda: