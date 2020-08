'Amor que nem cupim rói': frase bem-humorada vence promoção de Dia dos Pais

"Por esse homem sábio, amoroso e gentil, eu tô aqui pra fazer a cadeia alimentar andar: com o cupim comendo a madeira, e eu e painho comendo o cupim", brincou o leitor do CORREIO Caio Issa para demonstrar o amor pelo pai. O bom humor da frase, que acompanha uma declaração de amor e, principalmente, amizade ao pai, foi escolhida entre os leitores que participaram do sorteio do CORREIO em parceria com a Rainha do Cupim (@chefemanuelenascimento) do Dia dos Pais.

"Tem cupim que traça todo tipo de madeira. A única que ele não come é a minha cara de pau pra homenagear painho. E Painho? Ah, esse, sim, sabe a diferença entre C.M (Cupim que come madeira) e H.C (Homem que come Cupim).Painho é homem esperto, sabido e tem jogo de cintura. Sabe tirar o cupim da madeira e também de comprar o cupim pra assar. Com ele não tem hora ruim. Toda hora é hora. E com a cervejinha dele então... Humm! Mas nesse dia dos pais ele tá mais ousado ainda. Disse que não vai preparar o cupim. Ele quer o da @chefemanuelenascimento. Ainda me disse: “Você não tem cara de pau? Vai lá e se vira com o cupim”. Olha o pedido dele para o dia dos pais! Que responsa! Mas o pedido de painho é uma ordem, porque se eu não chegar em casa com esse cupim... Mas a vida é assim. Ele já lutou tanto por mim e agora eu tenho que retribuir. Por esse homem sábio, amoroso e gentil, eu tô aqui pra fazer a cadeia alimentar andar... com o cupim comendo a madeira e eu e painho comendo o cupim", diz a mensagem.

"Painho nem acreditou. Agora disse que tá faltando a caixinha de cerveja dele pra o pacote ficar completo", disse Caio.

O cupim da Rainha é levemente defumado e assado lentamente, com farofa de chimichurri, baião de dois e torresmo. Serve de 3 a 4 pessoas.