Amostra Primaverão: Paróquia no CAB realiza evento com shows neste fim de semana

A Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), realiza a Amostra Primaverão neste sábado e domingo (27 e 28l. Este ano, o evento recebeu esse nome por ser uma versão menor do Festival Primaverão, devido às restrições da pandemia da covid-19. A verba será revertida para as ações realizadas pela paróquia, que em breve vai construir o Centro Comunitário Mons José Hamilton, no bairro de Sussuarana.

“A Amostra Primaverão é uma oportunidade de viver a solidariedade. Um momento da família, ao ar livre, para manter o apoio a mais de 300 migrantes, 40 famílias de jovens em situação de vulnerabilidade, que fazem parte do Coral Aponte e 30 empreendedores populares que fazem parte do Projeto de Economia Solidária”, afirma padre Manoel de Oliveira Filho.

Além de barracas de gastronomia e a presença do Brechó do Bem, a Amostra Primaverão trará atrações artísticas. No sábado (27), Fernanda Vieira, Pablo Moura e convidados animarão a noite com o som do sertanejo universitário. Já no domingo (28), a música fica por conta do Samba de Lico e Magary Lord. O evento acontece no estacionamento da paróquia.

Serviço:

Evento: Amostra Primaverão 2021

Atrações: Fernanda Vieira, Pablo Moura e convidados (sábado) e Samba de Lico e Magary Lord (domingo)

Local: Estacionamento da Paróquia Ascensão do Senhor, CAB

Data: 27 e 28 de novembro

Horário: 19h às 23h (sábado) e 12h às 18h (domingo)

Preço: R$ 80,00 (mesas de 4 lugares) e R$ 120,00 (mesas de 6 lugares)

Ingresso: Marcelo 71 99999-5420 / Rosana 71 99912-3460