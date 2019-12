Diante de uma plateia lotada, formada por empresários, estudantes, imprensa e autoridades, a presidente da Associação Baiana do Mercado publicitário, Ana Coelho, fez a abertura oficial da segunda edição do Scream – Salvador Creativity and Media Festival, na manhã desta sexta-feira (6), no Teatro Gregório de Mattos. Estavam presentes também o prefeito ACM Neto, o presidente da Saltur, Isaac Edington, e o diretor administrativo e financeiro do Sebrae, Eduardo Diogo. O evento dá início à programação intensa de palestras, painéis, oficinas e workshops que seguem até amanhã no Centro Histórico da capital baiana.

Ana Coelho abre Scream com ACM Neto no Centro Histórico

O primeiro a falar para os convidados foi o prefeito de Salvador, ACM Neto, presente desde a primeira edição. “O Scream tem tudo a ver com o momento que Salvador está vivendo no turismo, na tecnologia, na inovação, no digital. O potencial criativo está em cada canto, cada beco da cidade. São tantos talentos que às vezes se perdem e instituições como a ABMP tem o papel de dar oportunidade a estas pessoas. A prefeitura fica muito feliz de participar mais uma vez do Scream. A gente precisa pensar, mas pensar fora da caixa porque esse pensamento em linha industrial não vai levar Salvador pra frente”, afirma o prefeito.

Para Ana Coelho, presidente da ABMP, entidade idealizadora do evento, esta criatividade que movimenta a cidade só é possível quando há união: Sozinho ninguém vai pra frente e o Scream é um ótimo exemplo disso, que só acontece graças às diversas parcerias, curadoria aberta e contribuição ativa dos nossos associados na sugestão de temas para a programação. Ana salienta ainda que o festival tem tudo a ver com o momento de incerteza, especialmente do público jovem. “Às vezes a gente está sem saber o que fazer, mas se reinventar é possível e o que mais vamos ver aqui no Scream serão exemplos de pessoas que se reinventaram e estão fazendo sucesso Bahia a fora”.

Para ilustrar este potencial infindável de reinvenção, Ana Coelho trouxe um vídeo exclusivo do empresário britânico Martin Sorrel que, aos 73 anos, foi retirado da empresa que fundou e abriu, aos 74, a S4 Capital, totalmente focada no digital que, apenas no primeiro semestre de 2019, faturou £ 184 milhões (US$ 227 milhões).

Inspiração

Este exemplo guiou também a fala do presidente da Saltur, Isaac Edington, parceiro da ABMP na realização do Scream. “Vejam que Martin, depois dos 70 anos, praticamente expulso da própria empresa, está totalmente animado com o futuro. Temos, sim, que parar pra pensar, sair da caixa e pensar junto. O Scream tem vários endereços, mas o fato é que está todo mundo aqui querendo sair de onde está”, provoca.

Já Eduardo Diogo, do Sebrae, ressalta os valores que norteiam o novo mercado com base nos três Ps: people (pessoas), planet (planeta), profert (lucro). “Tudo que a gente faz na vida deve considerar estres valores e o termo criatividade é fundamental pra que haja lucro, de forma que beneficie pessoas e cuidemos do planeta”, reflete o diretor.

A programação do Scream segue até amanhã, de 8h às 18h, no Fera Palace Hotel, Hotel Fasano, Teatro Gregório de Mattos, Fundação Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha. As inscrições seguem abertas e o acesso a cada atividade está sujeita à lotação dos espaços. Para conferir a programação, acesse www.screamfestival.com.br. As palestras são transmitidas em lives pelo Instagram, nos perfis @abmpbahia e @screamsalvador.