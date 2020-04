Ana Maria Braga anuncia que está curada do câncer: 'sumiu tudo'

Em meio a tantas notícias ruins, Ana Maria Braga trouxe uma boa na manhã desta sexta-feira (24) ao anunciar que está curada do câncer de pulmão. A informação foi trazida pela apresentadora durante o programa Encontro, da TV Globo.

Em conversa com Fátima Bernardes, Ana Maria disse que "sumiu tudo" e que ela está bem. A dupla do Louro José descobriu a cura após passar por um PET scan, um exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.

"Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Sumiu tudo!", disse a apresentadora.

"Agora saio de um tipo de quimio, faço a quimio, mas de um tipo diferente. É colocar instrumentos para seu próprio organismo crie os anticorpos. Continuo fazendo o tratamento para garantir que todas as células foram embora. E é partir para a comemoração da vida."

Além da cura, Ana Maria Braga disse que parou de fumar, um hábito que colaborou para o surgimento do tumor no pulmão. Um dos grandes responsáveis por ela ter abandonado o vício foi Bill, o seu atual companheiro.

"Tive um anjo na minha vida. Eu poderia estar até hoje sem saber que estava com um problema no pulmão. Bill, meu companheiro hoje, me cobra muito e comecei a fazer ginástica. Ele dizia para eu parar de fumar e que eu precisava fazer alguns exames. Ele tanto insistiu que marquei uma consulta. Fiz uma tomografia e quando eu saí disseram que acharam uma coisa pequena, um início de um tumor cancerígeno. [...] É um risco que toda pessoa que fuma tem", contou ela na última terça-feira.

Reações

A noticia da cura foi comemorada pelos fãs da apresentadora, tanto os famosos quanto os anônimos. Valesca Popozuda e Walcyr Carrasco foram algumas das estrelas que externaram a felicidade.