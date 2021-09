Ana Maria Braga ensina a cozinhar pé de galinha e internautas criticam

Ana Maria Braga ensinou os telespectadores do Mais Você, da TV Globo, a cozinhar pé de galinha. Nesta segunda-feira, 27, a apresentadora ironizou o preço dos alimentos, sem deixar de ressaltar os benefícios da parte da ave para a saúde. A prévia da inflação foi a maior desde 1994 - e o preços dos alimentos estão impulsionando as taxas.



"Uma ou duas vezes por mês eu faço pé de frango. Porque tem muito colágeno, além de a gente aproveitar tudo do frango. O colágeno é uma coisa muito importante para a pele e a saúde. Tem gente que toma colágeno em cápsula. Se você nunca comeu, é muito saboroso. Estou curiosíssima para saber a receita da dona Graça", afirmou Ana Maria Braga.



Uma repórter do programa entrou, ao vivo, ao lado da cozinheira Maria da Graça, que vive com pouco mais de R$ 700 por mês e usa o pé de galinha como complemento da alimentação.



A profissional se surpreendeu com o fato de Ana Maria comer pé de galinha. "Para mim foi uma surpresa, sinceramente. Eu já contei nas mãos os patrões que não podiam com pé de frango. É uma honra você gostar da comida que eu costumo fazer", afirmou. E a apresentadora complementou: "Como língua, como rabo, como orelha...as carnes, para mim, ditas mais populares, são as mais saborosas".



Maria da Graça rebateu: "Você desculpa, mas eu vou fazer uma brincadeira contigo. Mas eu parei de comer pé de galinha durante um bom tempo, minha 'irmã'. Porque eu aprendi a comer filé mignon, contra-filé e caviar no meu outro emprego. Mas agora eu voltei a minha origem", disse.



'Miséria romantizada'

No Twitter, internautas reagiram. "A miséria sendo romantizada no programa da Ana Maria Braga: os benefícios do pé de frango e uma receita deliciosa para degustar com a família", protestou uma usuária. "Enquanto Bolsonaro come picanha de mil reais em churrascaria, o povo aprende na Ana Maria Braga receita com pé de galinha!", dizia outra postagem.