Ana Maria Braga faz discurso da 'dia da consciência humana' e é criticada

A apresentadora Ana Maria Braga foi criticada por fazer um discurso falando em "consciência humana" nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra.

A fala foi no encerramento do Mais Você. "A gente não precisa de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. A gente precisa de 365 dias de consciência humana", afirmou Ana Maria, atribuindo a frase a um autor identificado como Thiago Saraiva, de um site de citações. Ela disse que "assina embaixo com todo o coração", endossando a frase.

Diariamente, o vídeo de encerramento, com momento de reflexão, é postado pelas redes sociais do Mais Você, mas hoje isso não ocorreu até agora.

Comentário ocorre um dia após um homem negro ser assassinado por seguranças de um supermercado Carrefour em POA pic.twitter.com/gipnSnWwSm — Negrisoli (@lucasnegrisoli) November 20, 2020

Críticas

A frase cria uma ideia de igualdade racial no Brasil, inexistente. O mito da democracia racial no país vem de autores como Gilberto Freyre. Dados do IBGE mostram que negros têm maiores dificuldades de acesso a moradia. Mulheres negras têm 64% mais chances de serem assassinadas, quando comparadas com brancas.

Por conta disso, o comentário de Ana Maria foi criticado. "Começando meu dia da paciência negra ouvindo a Ana Maria Braga soltando o 'dia da consciência humana', escreveu uma internauta.

"Ah pronto. Lá vem Ana Maria Braga falando que precisa de consciência humana e não negra. Fala sério. Quem é que morre espancado por segurança???", questionou outra, lembrando do homem negro morto ontem à noite por seguranças de um mercado Carrefour em Porto Alegre (RS).

“Poxa, Ana. Nós precisamos sim de consciência humana, mas ser consciente é ser realista e perceber que assim como ontem no Carrefour, milhares de pessoas negras sofrem todo dia simplesmente pela cor de sua pele”, escreveu um seguidor.