Ana Maria Braga retorna ao 'Mais Você' após cirurgia vascular

Ana Maria Braga já mostrou que é uma pessoa que não se abala quando o assunto é cirurgia. A apresentadora passou por mais um procedimento e retornou nesta terça-feira (29) ao programa.

A loira passou 18 dias afastada após fazer uma cirurgia vascular nas pernas para corrigir uma sequela da época em que fez radioterapia para tratar o câncer. Com saudade do Mais Você, Ana apareceu animada na manhã e ainda comentou que se recuperou 100% do procedimento.

“Que bom estar de volta, ainda mais nesse clima de vitória, meu Deus do céu. Falando em coisa difícil, isso foi fácil. Já estou recuperada da cirurgia. Queria muito agradecer a todo mundo. A todo o pessoal que me mandou recados no hospital, os médicos", comentou.

Apaixonada por futebol, Ana Maria Braga tem acompanhado a Copa do Mundo e, no programa, brincou que iria ao Catar após o sucesso da cirurgia: “Estou achando que vou a pé pro Catar.”