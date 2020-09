Ana Maria Braga usa colar de arroz para protestar contra alto preço do grão

Ana Maria Braga aproveitou sua participação no programa Encontro, da TV Globo, para protestar contra o alto preço do arroz. Para isso, a apresentadora usou um colar feito com o grão, cujo pacote de 5kg está chegando a custar R$ 30 em mercados do Brasil.

"Até arrumei um cofre. Quando terminar o programa, vou guardar a minha joia aqui dentro", brincou Ana Maria, pegando gancho no meme de que o arroz está valendo mais que diamante.

"Eu não poderia deixar de marcar posição. Arroz e feijão são alimentos que não podem faltar. Cheguei a ver o absurdo de ver o saco de cinco quilos de arroz ser vendido à prestação", completou.

Essa não é a primeira vez que "Namaria" coloca no pescoço alimentos cujos preços estão exorbitantes. Em 2013 ela lançou um colar de tomantes. Em 2015 foi a vez de cebolas e 2016, por sua vez, foi um colar de alho.