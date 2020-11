Ana Maria lamenta morte de intérprete de Louro José: 'completamente sem chão'

A apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José e seu parceiro no programa 'Mais Você', da TV Globo.

"Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração", postou ela.

Segundo a assessoria de Ana Maria, a apresentadora soube da morte de Tom enquanto estava na estrada, retornando de sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, para sua casa na capital paulista, na tarde deste domingo.

Ainda de acordo com assessoria, pelo fato de estar muito abalada, a apresentadora não falaria com a imprensa neste primeiro momento. Ainda não se sabe se o 'Mais Você' vai ao ar nesta segunda-feira.

Tom era companheiro de Ana Maria na Globo há mais de 20 anos. Antes disso, trabalhou com ela na Record.