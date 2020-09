Ana Paula é oficializada como candidata a vice-prefeita de Salvador ao lado de Bruno Reis

Ex-secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) de Salvador, a administradora e advogada Ana Paula Matos (PDT) foi oficializada, na manhã deste domingo (13), como candidata a vice-prefeita da capital na chapa encabeçada por Bruno Reis (DEM).

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto, presidente do Democratas, e Carlos Lupi, presidente do PDT, em convenção partidária via conferência online. O nome já tinha sido adiantado pelo colunista Rafael Freitas.

“A minha palavra é de gratidão em poder servir a minha cidade. Quem me conhece como soteropolitana, professora, sabe que não vim de família política e agradeço a oportunidade que o prefeito me deu até aqui. Estar sendo escolhida hoje é a expressão disto tudo, de serviços prestados, e de um grupo que resolveu confiar em mim”, declarou a candidata.

O pré-candidato a prefeito Bruno Reis relembrou a parceria com Ana Paula Matos durante a gestão de ACM Neto. "Muitos foram os critérios que levamos para a definição desse nome. Nosso desejo nesses oito anos juntos foi fazer a cidade avançar. A área social que já me dediquei de perto, também nessa gestão, com a própria Ana Paula, precisa de um fortalecimento ainda maior, ampliando nossos projetos como um todo", disse ele.