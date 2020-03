Analistas dizem que país pode ter 4 mil casos em 15 dias

Uma análise do Instituto Pensi, baseada no crescimento dos casos da Covid-19 na Coreia do Sul, Itália e Irã, alerta que, ao chegar ao caso de número 50, o Brasil teria um crescimento exponencial da doença, chegando a 4 mil casos 15 dias após o registro.



Pois bem, nesta quarta-feira (11) o país chegou oficialmente a 52 casos da enfermidade provocada pelo coronavírus. Esses são os números divulgados pelo Ministério da Saúde. No entanto, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou outros 16 casos nesta quarta, além da terceira notificação positiva em Feira de Santana. Esses casos ainda não foram contabilizados pelo Ministério.

De acordo com o Pensi, centro de pesquisas em pediatria do Hospital Infantil Sabará (SP), a evolução apontada no estudo vem sendo observada de forma semelhante também na França, Alemanha e Espanha. A projeção aponta que em 21 dias, ou seja, no início de abril, serão 30 mil casos no Brasil.



O instituto também afirmou que serão necessários um total de 2,1 mil leitos hospitalares, sendo 525 em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), nos próximos 21 dias, pro conta do tempo de internação em casos graves e críticos - 7 e 14 dias, respectivamente, tomando como base o tempo gasto em casos semelhantes na China.



Para o Pensi, o grande desafio para o combate à Covid-19 é a velocidade com a qual o coronavírus vem se espalhando e gerando pacientes graves.



Nesta quarta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), disse que o Congresso Nacional deve liberar até R$ 5 bilhões, via emendas, para o enfrentamento do coronavírus. Mandetta disse que o Brasil está na fase de “recomendações” sobre a Covid-19, mas que pode partir para “determinações”, conforme o número de casos aumentar.