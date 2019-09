A médica baiana Analuzia Moscoso embarca nos próximos dias para São Paulo. Por lá, de 26 a 28 de setembro, ela participará do XIII Congresso Brasileiro de Nutrologia, que irá acontecer no Centro de Convenções Frei Caneca. Após o congresso, Alaluzia seguirá para a Europa, onde prestigiará a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que será presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Analuzia Moscoso (Foto: Divulgação)