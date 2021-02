Anderson, do Molejo, diz em depoimento que relação com MC Maylon foi consensual

O vocalista da banda Molejo, Anderson Leonardo, deu depoimento à polícia na tarde desta sexta-feira (5). Ele negou que tenha estuprado o cantor e dançarino Maylon Douglas Pinto do Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos, e que as relações foram consensuais.

Restam ser ouvidos pela 33ª DP do Realengo, no Rio de Janeiro (RJ), o gerente e um funcionário do hotel onde o suposto crime aconteceu. Eles eram esperados para prestarem depoimento hoje, mas só devem ser ouvido na próxima semana. A polícia também aguarda as imagens das câmeras de segurança do local.

Entenda o caso

No depoimento dado pela vítima, o rapaz diz que Anderson teria marcado uma reunião, no entanto o levou para o motel. Ainda segundo a denúncia, o rapaz teria estranhado do local, mas Anderson teria dito que seria uma reunião que poderia mudar sua vida. O depoimento diz ainda que Anderson teria jogado o homem na cama e tirado sua roupa, além de ter agredido a vítima com dois tapas no rosto e xingamentos.

O homem deu mais detalhes sobre o esturpo e disse que tem provas, entre elas, a cueca que usava no dia do ocorrido. Na peça, segundo o denunciante é possível identificar vestígios de esperma deixados pelo cantor, além de manchas de sangue da vítima. O homem disse não ter denunciado Anderson no momento do ocorrido por medo de retaliações. Ele afirma conhecer o cantor do Molejo há oito meses, com a intenção de fazer um trabalho artístico com o Anderson.

Cantor nega e se diz surpreso com acusação

Em nota publicada na página do grupo Molejo nas redes sociais, Anderson Leonardo nega a acusação. O cantor diz que não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência". A nota diz ainda que o cantor nega "qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor".