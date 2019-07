André Bankoff revela que já ficou com Anitta 'umas quatro vezes'

O ator André Bankoff já contracenou com Anitta no clipe "Deixa ele sofrer", em junho de 2015. Entretanto, parece que o relacionamento deles saiu do set de filmagens e ganhou a vida real.

A revelação foi feita pelo bonitão em entrevista ao canal do YouTube "Na Lata", que foi ao ar na última terça-feira.

"Peguei. Aconteceu, fui lá, fiz e tal...”, assumiu o ator. “Ficamos umas quatro vezes no total. Não foi muito”, acrescentou o bonitão.

O galã, que já apontado como affair de Marília Gabriela, ainda elogiou Anitta e contou como aconteceu o romance entre eles:

“Ela é gente boa, queridaça, super profissional, bem louvável... A gente fez o clipe, depois a gente conversou e aí rolou...”.