André Gonçalves perde novo trabalho após prisão por pensão atrasada

Com mais de R$ 450 mil de pensão atrasada das filhas Valentina Benini e Manuela Seiblitz, o ator André Gonçalves teve mais uma derrota na vida: perdeu trabalhos por causa da prisão. O famoso estava escalado para a série Impuros, do streaming Star+ e também em uma peça que o irmão, Marcello Gonçalves, está dirigindo.

Segundo o diretor, em entrevista à Patrícia Kogut, o ator não pode trabalhar porque está cumprindo a prisão domiciliar de 60 dias que foi estabelecida pela Justiça. André mora com a esposa, Danielle Winits, e não tem como sair da residência para conseguir dinheiro.

"Por conta do que aconteceu, ele não vai mais poder fazer o trabalho. Só se a Justiça entender que, para pagar a pensão, ele terá que voltar a trabalhar. Acredito que ele esteja tentando isso com os advogados. Preso em casa é que ele não vai conseguir pagar. Em casa, ele tem que pedir dinheiro emprestado, e a dívida só aumenta", disse.

André deixou os ensaios da peça Sem Ela Não Pode Ser por causa da tornozeleira eletrônica. O irmão diretor contou, também, que o ator estava tentando fechar um acordo para enviar uma porcentagem do valor arrecadado no espetáculo para pagar a dívida.

"Não aconteceu. Há muito tempo não tenho contato com as minhas sobrinhas. Acho, sim, que ele tem que pagar, afinal elas têm colégio, faculdade, a vida delas. Mas as coisas não estão fáceis. Qual brasileiro não está endividado?", questionou.

Há pouco tempo, André Gonçalves se candidatou a deputado federal pelo Partido Verde, mas voltou atrás após ativar as redes sociais e depois da prisão. "Ele não gosta de rede social. E ali ele vai falar o quê? Que está em casa preso? Vai ficar postando foto com a tornozeleira?", finalizou Marcello.