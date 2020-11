Andréia Sadi lembra de susto ao descobrir gravidez de gêmeos: 'Pode olhar de novo?'

A jornalista Andréia Sadi contou em live na noite da quarta-feira (11) que ficou muito surpresa ao descobrir que estava grávida de gêmeos. Ela e o jornalista André Rizek, do SporTV, serão papais de primeira viagem.

"Como foi no susto, quando falaram que eram gêmeos, eu falei que estava errado. Eu pedi: 'Pode olhar de novo?’", contou ela, em papo com a colega da GloboNews Cecília Flesch.

Ela disse que os dois também ficaram surpresos quando descobriram o sexo dos bebês. "Eu tinha certeza que seriam mulheres, e o André apostava que era um casal. Quando eu abri o exame e vi que eram dois meninos, não acreditei. Não sei explicar", diz.

A jornalista contou que pretende educar os filhos para que não reproduzam comportamentos machistas. "São dois meninos que serão criados em uma família feminista. Eles não serão machistas", afirmou.

Andréia vive no Rio de Janeiro e diz que os bebês devem nascer lá. Cecília brincou que os dois serão flamenguistas e a mãe, que é são paulina, disse que não se incomodaria. "Sou a favor deles serem o que eles quiserem".

A jornalista contou também sobre o relacionamento com Rizek. Ela disse que quando os dois se conheceram o achou muito chato. "Eu achei ele muito chato. Juro! A gente se conheceu em um evento da Globosat, em 2017, em São Paulo. E o Guga (Chacra) me apresentou a ele. Ele namorava, eu era casada. Nada a ver. Não aguentei ficar na rodinha, saí... Nunca mais falei com ele".

Dois anos depois, Rizek foi quem tomou a iniciativa de se aproximar. "Ele já tinha terminado, eu estava separada. Ele me mandou uma boa dica de apuração, mas dez minutos depois o Temer foi preso. Aí demorei dez dias para responder. (...) Mas quando a gente saiu, aí sim foi amor à primeira vista. Não separamos mais", lembrou.