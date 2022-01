Andressa Urach não paga fatura do cartão e volta a pedir dinheiro a fãs

Em live realizada nesse sábado, 8, no Instagram, a modelo Andressa Urach, 34, revelou que não conseguiu pagar a fatura do seu cartão de crédito e pediu ajuda novamente aos fãs. Ao lado do marido, Tiago Costa, a modelo ainda destacou que gastou mais do que o próprio marido ganha no mês, e abordou a crise financeira que está enfrentando.

Na última quinta-feira, 6, Andressa tinha pedido ajuda aos seguidores para pagar o seu cartão de crédito por meio das redes sociais. Em uma publicação nos stories, a modelo escreveu: "Quem puder e quiser me ajudar a pagar a fatura do meu cartão esse mês". Ainda no post, a modelo colocou sua chave pix para receber as doações.

Na live realizada ontem, Andressa comentou sobre a situação crise financeira que está passando. “Quando eu conheci o Tiago, ele tinha dinheiro, mas ele investiu em mim, para produzir e vender biquínis na minha loja. Quem me acompanha sabe que eu estava há um tempão para lançar uma nova coleção, só que isso [o investimento e produção] foi antes de eu engravidar. Depois, com a gestação, eu surtei, comecei a não gostar do meu corpo", disse Andressa.

Sobre o trabalho, a modelo comentou que quando os biquínis chegaram, ela não se identificou com o mercado. "Não gostei dos biquínis, eu colocava e via manchas na minha pele, no meu corpo. Nisso, ele [Tiago] começou a se preocupar porque ficou sem dinheiro, gastou tudo comigo, começou a entrar em desespero. Aí ele sugeriu de contratar uma modelo para fazer as fotos e vender, mas eu não deixei", disse Andressa, que foi interrompida. "Ciumenta, né?", brincou Tiago.

Em outro momento durante a live, Urach falou também sobre os problemas que enfrenta com a Igreja Universal e com o assédio da imprensa na família de Tiago. Durante todo esse papo, o casal recebeu vários selos dos seguidores. Os selos, para quem não sabe, são espécies de doações que têm valores variados, sendo o menor R$ 4,90 e o maior R$ 27,90.