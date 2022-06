Anfitrião gentil: Vitória é o 4º pior mandante da Série C

A Série C do Brasileiro é uma competição árdua. Conquistar o acesso exige foco e força, principalmente dentro de casa, já que os gramados das praças adversárias nem sempre oferecem as condições ideais de jogo. As estatísticas da atual edição apontam protagonismo dos clubes que conseguiram se impor como mandantes. Seis times do G8 ainda não perderam diante da própria torcida no torneio. Nesse quesito, o Vitória vem deixando muito a desejar.

Uma das agremiações mais tradicionais entre as 20 integrantes do torneio, a equipe rubro-negra é dona da 4ª pior campanha como mandante da Série C. Em cinco jogos disputados, conquistou apenas seis pontos, de 15 possíveis. Foram dois triunfos, diante de Manaus e Confiança, e três derrotas, para Floresta, Botafogo-PB e Volta Redonda. O aproveitamento é de 40%.

Apenas Aparecidense (33,3%), Floresta (33,3%) e Atlético-CE (8,3%), adversário de sábado (11), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, têm desempenho pior como mandantes. Vale pontuar que as três equipes têm torcidas pequenas. A cearense, por exemplo, recebeu apenas 480 pessoas na soma do público pagante dos quatro jogos que disputou em casa na competição.

Já os rubro-negros mostraram a força de uma nação no último domingo (5), quando 27.671 pagantes foram ao Barradão e acompanharam a derrota do Vitória por 2x1 para o Volta Redonda, na 9ª rodada. A galera da arquibancada bateu o recorde de público da Série C, mas deixou o estádio chateada. O jogo contou com expulsão do candidato a estreante Rodrigão no banco de reservas e desperdício de cobrança de pênalti de Rafinha.

Se tivesse vencido, o Vitória teria encostado no G8 e poderia até ter entrado nele, a depender do saldo de gols. Acabou vendo o adversário conseguir o feito. O Volta Redonda somou 13 pontos, subiu cinco posições e assumiu o 6º lugar. Já o Leão, caiu uma colocação e está na 13ª. Tem 10 pontos e está a um da zona de rebaixamento. O Confiança é o 17º colocado, com nove pontos.

As estatísticas da atual edição mostram o impacto que as campanhas como mandante têm na tabela de classificação. Seis times do G8 nunca perderam em casa. Os quatro primeiros colocados, Mirassol, Paysandu, ABC e Botafogo-PB, além de Remo e São José-RS, que ocupam o 7º e 8 º lugares, respectivamente. Já Figueirense e Volta Redonda, 5º e 6º colocados, só foram derrotados em seus domínios uma vez.

A melhor campanha como mandante da Série C é do Paysandu, vice-líder da competição. A equipe paraense tem os mesmos 86,7% de aproveitamento que o líder Mirassol, mas leva a melhor no número de gols marcados. Foram 14 tentos anotados em cinco jogos, contra oito da equipe paulista. O ranking levado em consideração foi o de porcentagem de aproveitamento já que alguns times disputaram mais partidas que outros dentro do próprio território.

O único time que está fora do G8 e nunca sofreu nenhuma derrota como mandante foi o Manaus, 9º colocado, com 13 pontos, e campanha geral semelhante à do São José-RS, que ocupa a 8ª posição. Perde para o time do Sul no saldo de gols (2 contra 0).

Campanha do Vitória como mandante na Série C do Brasileiro:

4º pior mandante da competição

Aproveitamento: 40%

Jogos disputados: 5

Pontos conquistados: 6 (de 15 possíveis)

Vitórias: 2

Empates: -

Derrotas: 3

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 4

Jogos:

Vitória 0x1 Floresta - 2ª rodada da Série C - Barradão - 16/04

Vitória 1x0 Manaus - 4ª rodada da Série C - Barradão - 30/04

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada da Série C - Barradão - 18/05

Vitória 3x0 Confiança - 7ª rodada da Série C - Barradão - 22/05

Vitória 1x2 Volta Redonda - 9ª rodada da Série C - Barradão - 05/06

Artilheiros:

Rafinha (3)

Marco Antônio (1)

Gabriel Santiago (1)

Garçons:

Gabriel Santiago (1)

Sánchez (1)

Alemão (1)

Roberto (1)

Campanha dos times do G8 como mandante na Série C do Brasileiro:

Mirassol - 1º colocado da Série C

2º melhor mandante da competição

86,7% aproveitamento | 5 jogos | 13 pontos | 4 vitórias | 1 empate | Sem derrota | 8 gols feitos | 3 gols sofridos

Paysandu - 2º colocado da Série C

Melhor mandante da competição

86,7% aproveitamento | 5 jogos | 13pontos | 4 vitórias | 1 empate | Sem derrota | 14 gols feitos | 3 gols sofridos

ABC - 3º colocado da Série C

3º melhor mandante da competição

83,3% aproveitamento | 4 jogos | 10 pontos | 3 vitórias | 1 empate | Sem derrota | 6 gols feitos | 1 gol sofrido

Botafogo-PB - 4º colocado da Série C

6º melhor mandante da competição

73,3% aproveitamento | 5 jogos | 11 pontos | 3 vitórias | 2 empates | Sem derrota | 6 gols feitos | 3 gols sofridos

Figueirense - 5º colocado da Série C

5º melhor mandante da competição

75% aproveitamento | 4 jogos | 9 pontos | 3 vitórias | Sem empate | 1 derrota | 7 gols feitos | 4 gols sofridos

Volta Redonda - 6º colocado da Série C

7º melhor mandante da competição

66,7 % aproveitamento | 5 jogos | 10 pontos | 3 vitórias | 1 empate | 1 derrota | 11 gols feitos | 4 gols sofridos

Remo* - 7º colocado da Série C

4º melhor mandante da competição

83,3 % aproveitamento | 4 jogos | 10 pontos | 3 vitórias | 1 empate | Sem derrota | 9 gols feitos | 4 gols sofridos

São José-RS - 8º colocado da Série C

8º melhor mandante da competição

66,7 % aproveitamento | 4 jogos | 8 pontos | 2 vitórias | 2 empates | Sem derrota | 7 gols feitos | 3 gols sofridos