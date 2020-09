'Anira' de volta: Anitta apresenta Me Gusta no programa de Jimmy Fallon

Mais uma vez "Anira" ganhou o mundo e quebrou a internet em uma performance no programa norte-americano “The Tonight Show”, de Jimmy Fallon. Anitta fez uma apresentação do seu mais novo hit "Me Gusta", direto do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

A cantora caprichou na produção da performance, que teve imagens projetadas de Cardi B e Myke Towers em vidros do local. Essa é a segunda vez que a carioca participa do programa. No ano passado, ela apresentou “Switch” ao lado de Iggy Azalea, quando foi apelidada por Jimmy Fallon de Anira.

Durante a apresentação de ontem, o apresentador confirmou o nome do novo álbum da artista: “Girl From Rio”. Veja a apresentação: