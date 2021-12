Anitta afirma que colombianos são os melhores na cama: 'Do garçom ao popstar'

Que Anitta gosta de aproveitar a vida quando está solteira não é novidade para ninguém. Enquanto viaja pelo mundo para gravar músicas e fazer shows, a cantora coleciona romances. Após experimentar o desempenho de diversas nacionalidades, ela chegou a um veredicto: os colombianos são os melhores.

“Lá, em cada esquina, você tem um mal súbito. Sei quem é colombiano só de estar no mesmo ambiente”, disse ela, em entrevista ao “PodCats”.

O fraco dela é tanto que, nos últimos anos, ela viu seu nome ligado a diversos colombianos. Um deles é o cantor Maluma. Ambos protagonizaram o trabalho “Sim ou não”, em 2016. Na época, falou-se muito sobre a relação dos dois. Anos depois, a cantora confirmou o envolvimento com um plus: segundo ela, Maluma é “muito” bom de cama.

Foto: Reprodução

J Balvin é outro nome na lista. Na época em que lançaram “Downtown”, em 2017, a artista era casada com Thiago Magalhães. Dois anos depois, com ela já separada, voltaram a trabalhar juntos em “Bola rebola”. Os dois, no entanto, negaram romance.

Em 2018, Anitta também deu uma paquerada no jogador colombiano James Rodríguez. Os flertes aconteciam sob os olhos do público, nas redes sociais. Sobre ele, declarou, na época, que já o havia encontrado, mas eram apenas bons amigos.

Outro colombiano que se envolveu com ela foi o cantor Sebastián Yatra. Amigos, eles já trabalharam juntos e curtiram noitadas de diversão.

Além dos famosos, ela também conquistou anônimos. A artista falou do romance com um garçom colombiano, em Miami. “Vou na casa da mãe, entro no carro velho dele, estou nem aí”, contou.