Anitta afirma que pretende se aposentar em 2023, quando completa 30 anos

Quem gosta de ver Anitta nos palcos é melhor aproveitar, pois a carreira artística da cantora pode acabar logo. Isso é o que a cantora de 26 anos garantiu em entrevista à revista Marie Clarie.

Ela afirmou que não deseja envelhecer nos palcos e tem o objetivo de se aposentar já em 2023, quando completa 30 anos.

“Trabalho porque gosto, porque me dá prazer. Se parasse agora, sentiria falta depois e não quero isso. Vou parar quando fizer 30 anos [em 2023], porque não quero voltar com 40 ao mesmo ritmo de antes. Sou muito organizada, gosto de separar as coisas”, contou.

Apesar de não ver um futuro nos palcos, a artista consegue facilmente projetar sua carreira como uma mulher de negócios.

“Quero seguir trabalhando com o que já faço hoje além da carreira artística, que é no ramo empresarial, consultoria, na parte criativa. Tudo o que já faço no meu trabalho atrás das câmeras, pretendo continuar fazendo com novos artistas, mas não vou mais cantar e dançar”, disse.