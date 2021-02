Anitta 'anuncia' reality em ilha, convida Bil e promete pegá-lo 'se ele quiser'

A formação do paredão do BBB21 na noite do domingo (7) mexeu com os brasileiros - incluindo a cantora Anitta. Os emparedados foram Juliette, Arcrebiano e Gilberto. Karol Conká conseguiu escapar na prova "bate e volta", irritando muita gente. Depois do programa, Anitta prometeu ter seu próprio reality.

"Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados pq só ta dando errado...", escreveu a cantora. "Cadê meus patrocinadores pra me ajudar a pagar isso? Vou botar na conta da Beats.... lucas tem 25 anos? Kerline??? Juliette, gil, arcrebieano??? Vou chamar esse povo todo que ta saindo e fazer um outro reality pra nós ri pq ta babado", continuou ela.

Quem sair no paredão vai ter vaga, e se for Bil já ficou outra proposta da cantora: "Quem sair nesse paredão vem pra minha ilha kkkkkk (se quiser, claro) se o brasil votar eu pego o bill (se ele quiser, claro) e é isso... bora jogarrrrr", escreveu.

Há alguns dias, Anitta também demonstrou interesse em outro brother, Arthur. "Se sair eu estiver solteira, me manda uma DM", disse ela no Instagram.

Para finalizar, Anitta ainda brincou a fama de autoritária e controladora da baiana Lumena na casa. "Não consegui dormir pq veio uma pergunta na cabeça.... devo pedir autorização da Lumena sobre a ilha?".