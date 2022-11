Anitta comemora indicação ao Grammy: 'Nunca imaginaria'

Anitta foi até as redes sociais nesta terça-feira (15) para comemorar sua primeira indicação ao Grammy Awards na categoria Best New Artist, o equivalente à Artista Revelação.

Em um post no Instagram, ela disse: "Uau! Uau uau uau... nunca na minha vida eu imaginaria esse momento chegando. Sou do Brasil, caras... quer dizer... uau! Sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada. Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor pra todos os outros indicados fazendo história".

Anitta agora se une a Astrud Gilberto como as únicas cantoras do país a conseguirem indicação para esta categoria.