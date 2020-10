Anitta conta detalhe íntimo sobre affair francês: 'Melhor sexo da vida'

A cantora Anitta revelou segredos de sua vida íntima ao falar sobre seu aprendizado da língua francesa em uma rádio do país europeu. Ao explicar o por que teve aulas do idioma durante a pandemia de covid-19, a cantora atribuiu o conhecimento básico de francês a um affair da quarentena.

Sem mencionar nomes, ela não poupou detalhes ao afirmar que teve "o melhor sexo de sua vida" com o rapaz. "Então você fala um pouco de francês agora?", perguntou o entrevistador do programa "Bruno Dans La Radio", em inglês. "Eu estudei um pouco de francês na...quarentena", tentou responder Anitta, em francês, desistindo no meio do caminho ao não encontrar as palavras.

"Ai, durante a quarentena, eu fiz algumas aulas de francês. E eu peguei um cara francês, que foi o melhor sexo da minha vida, de todos os tempos, e ele me ensinou um pouco mais de francês. Eu podia me comunicar, mas eu não pratiquei mais, esse é o problema. Eu passei duas ou três semanas agora fazendo promocionais em inglês e espanhol, então eu esqueci, mas eu estava indo bem", afirmou.

Apesar de não identificar o nome de seu "ficante" francês, Anitta foi vista durante sua temporada na Europa, em julho e agosto, com o modelo franco-brasileiro Lucas Omulek, filho de uma brasileira nascido e criado em Paris.

Na entrevista na noite de quarta-feira (14) à rádio francesa, a cantora ainda ensinou os entrevistadores a dançarem o "quadradinho" e falou de seu encontro com Neymar após a derrota do Paris Saint-Germain (PSG) na Liga dos Campeões. Segundo ela, para ajudar o amigo a superar o momento, os dois choraram e ficaram bêbados juntos em Ibiza.

Veja trecho da entrevista abaixo.