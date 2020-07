Anitta critica Bolsonaro em live: 'Governa só para os que pensam como ele'

A cantora Anitta criticou nesta segunda-feira (20), durante participação em live com a apresentadora Laura Tobon para o 'E! Latin America', o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a forma como ele está conduzindo a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Para a popstar, o chefe do Executivo tem que governar para todos, e não "só para os que pensam como ele".

"O país está repartido em dois, porque o presidente tem suas ideias de que o vírus não é assim tão importante. Então metade segue as regras, que acha que é [a doença] importante, e a outra metade não. E isso faz com que o nível de contaminação seja maior, assim como o de mortes", disse a cantora. "Rio de Janeiro está repartido e são muitas mortes. Estou em casa fazendo minha parte, mas o Brasil como um todo está complicado. Aqui no RJ já está abrindo tudo. Eu saí hoje para levar meus cachorros para tomar banho. Mas está complicado, está difícil porque nem todos estão respeitando as recomendações", acrescentou.

Em outro momento, ao ser questionada sobre o que gostaria de mudar no Brasil, a carioca foi direta:

"O presidente. Há muita controvérsia, muita diferença. E para mim o presidente tem que governar para todos, e não só para aqueles que pensam como ele. Por isso mudaria", finalizou.