Anitta desautoriza candidatos do PT a usarem a imagem dela; Bolsonaro comemora

A cantora Anitta não quer que sua imagem seja usada por candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) em campanhas políticas nas eleições deste ano. O anúncio foi feito pela artista em suas redes sociais neste sábado (16). Anitta declarou que vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas para derrotar Jair Bolsonaro (PL).

"Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer voldemort nessas eleições", iniciou. Voldemort é como Anitta se refere ao presidente Jair Bolsonaro.

Minutos depois da publicação no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro reagiu com aplausos e repostou a mensagem de Anitta.

"Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente voldemort na Presidência. Que isso fique bem claro", reforçou.

Anitta disse que vai deixar seus ideais políticos para as próximas eleições, com o objetivo de garantir que Bolsonaro não seja reeleito.

"Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. NÃO USEM MEU NOME e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vcs por q quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar a vontade q eu ñ sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o q eu quero a hora q eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados etc, e tirar minhas próprias conclusões", concluiu.