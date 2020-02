Anitta é criticada ao recusar abraço de criança em Salvador; veja vídeo

Foto: Arisson Marinho/CORREIO

Mostrando certa displicência durante a preparação para gravação de um clipe no Centro Histórico de Salvador, a cantora Anitta acabou recusando o abraço de uma menina, virando um pequeno problema de gestão de imagem para a funkeira nesta quinta-feira (13).

A cena foi gravada enquanto a artista tentava organizar o atendimento aos fãs, numa sequência que seria gravada, em seguida, no Largo do Pelourinho.

Na mesma gravação, Anitta chega a pedir para alguns moradores e comerciantes fecharem as portas, o que irrita algumas pessoas, que negam o pedido. A cantora então diz não haver problema e segue para a gravação.

O boato de que tinha empurrado a menina se espalhou rápido. Em reportagem feita pela RecordTV (TV Itapoan), algumas crianças surgem à espera da cantora, até que uma idosa é chamada e reclama da postura de Anitta.

“Não gostei de saber que ela [Anitta] empurrou uma menina lá embaixo”, declarou a mulher. O repórter tentou amenizar a situação: “É uma polêmica, né, que está nas redes sociais, mas ela disse que não empurrou, não. Só pediu para segurar um pouquinho”.

A mulher então retruca. “Não, ela empurrou sim porque foi visto ela empurrar a criança. Isso aí da parte dela, que é uma artista, não pega muito bem. Ela tem que ser humilde porque ela depende dos fãs”, afirmou.

Após a acusação, internautas fãs de Anitta saíram em defesa da funkeira.

A própria cantora, no comentário de um vídeo postado no perfil Alfinetei, com quase 12 milhões de seguidores no Instagram, reclama da repercussão e esclarece a situação.

“Pra quem estiver julgando sem saber... a menininha teve a foto e o abraço dele assim que acabei de rodar aquela cena como prometido pq nao sou doida. Não Só com ela mas com mais de 100 pessoas que estavam lá. Se tirasse com ela naquele momento todos viriam e não conseguiríamos gravar a tempo de liberar o local na hora combinada. Só isso. Pede pra postarem esse vídeo também”, solicitou ela, que foi atendida.

“Rainha faz assim”, publicou o Alfinetei, redimindo a postagem anterior.

Confira os dois vídeos na sequência.