Anitta é diagnosticada com vírus que causa esclerose múltipla: 'Consegui parar'

No último sábado (3), durante o lançamento do documentário Eu, de Ludmila Dayer, responsável pela direção e produção, Anitta contou que foi diagnosticada com o vírus da Mononucleose, o Epstein-Barr (EBV, na sigla em inglês), que pode causar esclerose múltipla. O EBV também é relacionado ao aumento no risco de outras sete doenças, incluindo lúpus eritematoso sistêmico (LES) e diabete do tipo 1.



A estrela revelou ter sido diagnosticada com a doença há dois meses e como a relação com Ludmila foi importante para ela se recuperar.



"Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmila em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma bênção na minha vida e só alegria. Uma coisa que ela falou é que a gente fica muito mais sensível em perceber pessoas que estão no mesmo caminho. As pessoas só vão no momento delas, no tempo delas", disse Anitta.



Em outro momento, ela falou sobre as dificuldades que estava sentindo e o medo de não conseguir dar sequência nas suas apresentações.



"Eu não estava tendo condição de cantar, de respirar. Pra mim, ontem, foi uma celebração, estávamos comemorando porque eu não sabia se eu ia conseguir cantar e dançar o show inteiro, era um grande mistério, mas eu fui, conseguir cantar e dançar. Teve um trabalho de respiração um pouquinho maior e consegui fazer o show", compartilhou.



O documentário Eu também conta com a participação especial de Fernanda Souza, a narração de Ludmilla em primeira pessoa e entrevistas com neurocientistas, terapeutas, consteladoras e psiquiatras. A jornada é contada em capítulos e apresenta relatos íntimos da diretora. Anitta estreou como produtora associada do longa.

Internamento

Depois de uma temporada pelo Japão, Anitta desembarcou no Brasil e deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quinta-feira (1°).

"Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo, e segue o baile", escreveu a cantora, nesta quinta-feira (1º), no Twitter. "Tá tudo bem, gente... Tudo certo", acrescentou a funkeira. O motivo da internação não foi revelado.

A última vez que Anitta passou por um hospital no Brasil foi para tratar os focos de endometriose que descobriu durante exames. Em julho, a cantora internacional recebeu alta após a cirurgia. Ela tinha dores no ovário há cerca de nove anos e só recebeu o diagnóstico após o pai se internar em um hospital do Rio de Janeiro com câncer.