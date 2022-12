Anitta é internada novamente e cancela show na Farofa da Gkay

Um dos shows mais esperados da Farofa da Gkay seria o da cantora Anitta, que se apresentaria nesta quarta-feira (7). No entanto, a assessoria da artista divulgou uma nota informando o cancelamento da apresentação.

Segundo comunicado, os médicos da cantora preferiram proteger a saúde de Anitta nesse momento. "A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (07/12) em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanha", diz um trecho da nota.

No começo de dezembro, a artista internacional desembarcou no Brasil e logo foi encaminhada para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sem detalhar o motivo da internação, a cantora só informou que estava bem e que iria seguir com os compromissos.

Vale lembrar que ela foi diagnosticada como portadora do vírus de Epstein-Barr (chamado de EBV, na sigla em inglês), visto como causador da Mononucleose.