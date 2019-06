Anitta faz homenagem a Scooby e diz que ele a trata 'como uma rainha'

O clima de romantismo continua nas redes sociais da cantora Anitta. Em comemoração ao Dia dos Namorados nesta quarta-feira (12), ela fez uma postagem para homenagear Pedro Scooby, com quem assumiu um relacionamento há algumas semanas.

Anitta postou uma foto do casal e fez diversos elogios ao surfista. Ela ainda agradeceu ao destino por eles estarem se relacionando pela segunda vez. "Meu coração tá radiante de alegria porque o destino te trouxe mais uma vez pra minha vida. Tudo na vida tem seu momento certo. Obrigada por me convencer a dar mais uma chance pra gente", escreveu.

A cantora disse ainda que pode ser ela mesma no relacionamento e que Scooby a trata como uma "rainha". "É uma delícia ter um namorado que te trata como uma rainha todos os dias, que te admira, que ama te ver crescer profissionalmente, que sabe de tudo que você vivia loucamente "sin miedo" na sua solteirice (bem no estilo do clipe mesmo hahaha) e não tá nem aí pra isso", completou.

Veja a postagem completa: