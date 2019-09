Anitta foge de fã que invade palco durante show; veja vídeo

A cantora Anitta levou um grande susto enquanto se apresentava em São José dos Sampos, interior de São Paulo, na última sexta-feira (13). Isso porque um fã invadiu o palco e correu até a cantora na tentativa de abraça-la. No momento, Anitta cantava a música Ao Vivo e a Cores, e tomou um baita susto com a situação. A reação foi fugir para trás do palco.

O momento foi registrado pelo público, e compartilhado nas redes sociais. No vídeo, a cantora chega a dizer "Ai, meu Deus", enquanto dá uns passos para trás na tentativa de se afastar do homem. Nesse momento, dois seguranças se aproximam e contém o fã. Ela não chegou a ser tocada por ele.

De acordo com a assessoria do evento, o público foi de 9 mil pessoas no show da cantora. Ao G1, a assessoria da artista disse qu apesar do susto, ela passa bem.