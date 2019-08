Anitta lança nova temporada do seu programa; veja bate-papo com o CORREIO

Presente nos palcos brasileiros e internacionais, a cantora Anitta vem crescendo cada vez mais no mundo pop. Os sucessos musicais, como Downtown, com participação de J Balvin, que tem mais de 435 milhões de acessos no Youtube, agora vêm dividindo espaço com a aparição da artista na televisão. O canal fechado Multishow aposta alto na carioca, que, depois de comandar o Música Boa Ao Vivo, estreou seu próprio programa, o Anitta Entrou no Grupo, que agora chega à segunda temporada nesta terça-feira (20).

Com o propósito de misturar gêneros musicais, fazendo um crossover de cantores, o programa de auditório transmitiido ao vivo volta com algumas novidades para sua edição, que foram apresentadas em uma coletiva realizada num grupo de Whatsapp, com jornalistas de todo o país (leia trecho abaixo). Tudo a ver com o nome da atração.

(Foto: Juliana Coutinho/Divulgação)

Marcado pela interatividade, Anitta Entrou no Grupo agora será acompanhado de uma live pelo YouTube apresentada pelo influenciador David Brazil, ao mesmo tempo da programação ao vivo, recebendo artistas e outros influencers. No estúdio, a dinâmica segue a mesma: além de participar de alguns jogos, os artistas cantam, no palco, alguma música do colega convidado.

O formato já uniu duplas inusitadas, como o funkeiro Nego do Borel, que cantou um sucesso da sertaneja Marília Mendonça na temporada passada.

Convidados baianos

Anitta revelou na entrevista alguns dos nomes desta temporada e tem baiano entre eles. Logo no primeiro episódio, a banda Melim, que toca um som mais pop, troca de lugar com o swing do É O Tchan, que desta vez vai deixar o pagode de lado.

“Para mim, vai ser o mais louco. Acho que a gente já vai começar com um programa bem engraçado, estou super ansiosa”, disse a cantora.

Léo Santana, que gravou ontem seu DVD em São Paulo, com a presença de Anitta, também vai aparecer ao vivo.

Esse choque de estilos também aparece no terceiro episódio, quando o forró de Elba Ramalho vai encontrar o funk de Ludmilla. A apresentadora conta que a escolha das duplas partiu dela, mas lembrou que a participação do público nas redes sociais é indispensável: “Quem escolhe quem vai cantar o quê é a audiência, quem vota é o povo de casa”.

A ideia de entrar no grupo é o que deixa tudo mais intimista. A intenção é realmente parecer que o programa é um grande grupo de amigos. “A primeira coisa que eu falei foi que se eu não me divertir, não vai ficar bom. Os episódios que dão mais audiência são os que eu mais me divirto”, disse Anitta.

Multishow, terça-feira (20), às 20h30