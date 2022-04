Anitta ocupa o 1º lugar em lista da Billboard com hit Envolver

A cantora Anitta, de 29 anos, alcançou o 1º lugar das duas paradas globais da Billboard com seu hit Envolver, ganhando da música do momento, Heat Waves, do Glass Animals. Vale ressaltar que, recentemente, ela também alcançou o 1º lugar no Spotify Global com a mesma canção.

No ranking Global 200, Envolver ficou em 5º lugar — a Billboard Global é a lista que não conta as músicas ouvidas nos Estados Unidos. O single teve um crescimento de 54% em streams. Envolver foi reproduzida 48,7 milhões mundialmente. Fora dos EUA, o hit teve 44,2 milhões de streams.

Confirmada no Coachella

Anitta é capa da Nylon Magazine, revista impressa que será distribuída no Coachella, festival de música nos Estados Unidos que acontece em abril e onde a brasileira já está confirmada. Essa será a primeira edição imprensa desde 2017. Na capa, há uma aspa da cantora: "No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá".

"Com esta edição impressa identificamos todas essas pessoas que no próximo ano serão as grandes estrelas pop", disse Emma Rosenblum, diretora de conteúdo de lifestyle da Bustle Digital Group's, empresa "braço" da Nylon. "Anitta já é uma grande estrela pop, mas não é tão conhecida nos EUA quanto no Brasil. Mas ela está prestes a aparecer aqui, então achamos que tê-la na capa da Nylon para o Coachella encaixaria perfeitamente", completou Emma. Em 2022, o festival vai reunir nomes como Harry Styles, Billie Eilish, Anitta, Pabllo Vittar, Doja Cat e Ye.

After party do Grammy

Depois de uma semana de aniversário movimentadíssima, com direito a viagem e festão em Las Vegas, Anitta colocou todo mundo para dançar em uma das festas pós-Grammy, em Las Vegas. Com um vestido preto bem justinho e botas de cano alto, ela cantou Boys Don't Cry, Envolver e Rave de Favela.

Veja o look dela:



(reprodução Instagram) (reprodução Instagram) (reprodução Instagram)

Quem também se apresentou no mesmo evento foram dois dos grandes vencedores da maior premiação da música: a dupla Silk Sonic, com Bruno Mars e Anderson .Paak (eles ganharam Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Música de R&B e Melhor Performance de R&B).

Assista ao vídeo com a apresentação de Anitta: