Anitta para trio ao ver assalto na pipoca: 'Se eu vir roubar, vai rodar'

Anitta parou a pipoca nesta sexta-feira (21), no Circuito Dodô, na Barra, ao ver um assalto de cima do trio.

“Eu tô cantando aqui, mas eu tô vendo tudo. Se eu vir roubar telefone, se vir passar a mão sem a mulher querer, eu chamo a polícia mesmo. Aqui é lugar de família, de gente feliz, de se divertir. Eu estou olhando. Se eu vir roubar, vai rodar. No meu trio não vai roubar não, que meu trio não é bagunça. Quer roubar, procura outro trio”, disse Anitta. A cantora foi aplaudida. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Correio | Bahia (@correio24horas) em 22 de Fev, 2020 às 1:20 PST

Vestida de abelha, a cantora carioca tocou de tudo um pouco. Sertanejo, pagode, arrocha, pop e o seu carro forte, como não podia deixar de ser: o funk.

Desde a concentração a expectativa era alta para a saída de 'Anira', como os fãs passaram a chamá-la após gravar músicas em inglês e espanhol. O quarteto de amigas formado por Amanda Freitas, Gabriella Carolina, Iasmin Santana e Janinne Machado caprichou na fantasia e chegou cedo ao início do circuito para curtir o trio sem cordas de Anitta, que em 2020 completou a sua terceira participação consecutiva no Carnaval soteropolitano.

Vestidas de estudantes e com plauinhas denunciando o comportamento de cada uma na sala de aula, as meninas declararam seu amor para Anitta. "Vim no ano passado e ela arrasou. Esse ano não será diferente e vou até o fim mais uma vez", garantiu Gabriella.

Antes do trio sair, Anitta fez questão de declarar seu amor pela Bahia e disse que o estado tem uma energia muito semelhante ao Rio de Janeiro, sua terra Natal. Já em cima do trio, ela afirmou que se dedicou bastante para estudar as músicas que fizeram sucesso em antigos Carnavais e também buscou hits da atualidade. Uma boa prova disso se viu em dos dos seus convidados na noite. Primeiro, Tatau, ex-Araketu que cantou o clássico Protesto Olodum, de sua autoria.

Àquela altura, Anitta já tinha cantado músicas de Wesley Safadão, Claudia Leite, Pabllo Vittar e seus próprios hits como DownTown e Bang. Depois de Tatau, quem teve espaço para subir no trio foi Helder O Biruta, vocalista da banda de Pagode A Invasão.

A escolha de repertório caiu nas graças do folião Matheus Barroso, 23, que fez uma verdadeira maratona para curtir Anitta no Carnaval. Funcionário público de ofício, Matheus afirmou que curtiu a pipoca de Saulo na Avenida Sete durante a tarde e depois colocou as pernas para trabalhar: sem lenço, mas com os documentos, emendou uma paletada de quase 5km até a Barra.

"Vale muito a pena. É uma artista que admiro e faz shows muito bons. Melhor que ainda dá pra ver um pouquinho de Margareth e Daniela (Mercury)", contou Matheus. Daniela e Margareth saíram, respectivamente, na frente de Anitta.

Anitta tem uma relação muito íntima com a comunidade LGBTQI+ e por isso se justifica a quantidade desse público presente no show. O estudante Heitor Santos se derrete de amores pela cantora e justifica esse carinho a partir dos posicionamentos dela e "por saber fazer hit para poc se acabar". Poc é como gays afeminados se identificam.

Figurino

Horas antes de iniciar o desfile, Anitta revelou o seu figurino do dia em um texto que publicou em sua conta do Instagram. "Pronta para sair no Carnaval de Salvador, vamos falar das abelhas", escreveu.

Segundo Anitta, os seres humanos costumam menosprezar outras espécies de animais e com isso acabam prejudicando a si. No texto, ela apontou que as abelhas são responsáveis por 75% da produção de todos os alimentos no mundo e que por isso devem ser preservadas.

O look tinha era composto por uma meia-calça por baixo de uma hot pant, peça de roupa que é tendência no Carnaval. Em cima, um top preto era acompanhado de uma espécie de sobretudo semelhante a uma colmeia. As luvas em amarelo e preto completaram o visual.

A foliã Sophia Santana disse que gostou da ideia e acha importante que artistas se posicionem para "os problemas do mundo", como classificou. Ela também afirmou que não fazia ideia de todo essa contribuição das abelhas para o mundo. Outra fã da cantora, Ana Beatriz, de 19 anos, brincou ao afirmar que Anitta "rebola a raba com consciência social" antes de completar indo na linha de sua colega declarando que os artistas têm poder e influência para jogar luz em temas que são pouco explorados e precisam de visibilidade.

